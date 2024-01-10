Жителя Калмыкии обвинили в незаконном потреблении электроэнергии на 30 млн рублей

Ущерб от его действий превысил 29 млн рублей

ЭЛИСТА, 10 января. /ТАСС/. Жителя Калмыкии обвинили в организации преступной группы, осуществившей потребление электроэнергии на сумму более 29 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2019-2020 годах мужчина возглавил организованную группу для незаконного потребления электроэнергии. Ее участники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, установили на территории Элисты две майнинговые фермы по добыче криптовалюты, на которых продолжительное время осуществлялось безучетное потребление электрической энергии.

"В результате незаконных действий электросетевой организации причинен имущественный ущерб на сумму свыше 29 млн рублей. Организатору преступной группы предъявили обвинение по пунктам "а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное организованной группой, причинившее особо крупный ущерб)", - говорится в сообщении.