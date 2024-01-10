СК возбудил дело после смертельного наезда поезда на трех человек в Москве

Погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного травмирования людей на железнодорожных путях платформы Рижская в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту смертельного травмирования троих людей на железнодорожной платформе Рижская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)", - говорится в сообщении.

Вечером 10 января поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом двоих мужчин и женщины на перегоне между станциями Рижской и Каланчевской направления Москва-Курская.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что они переходили железнодорожные пути в неположенном месте и машинист, заметив их на путях, применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Следователем и следователем-криминалистом проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сказали в ведомстве.