СК возбудил новые уголовные дела после избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Дело будет вести 3-й отдел по расследованию особо важных дел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Следователи СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовные дела о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления, а также о халатности после избиения школьницы 29 декабря в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

По данным СК РФ, напротив школы по Гвардейской улице в Нижнем Тагиле были избиты двое детей. При этом пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью. После получения информации о происшествии следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело, которое передано для расследования в 3-й отдел по расследованию особо важных дел.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан 1986 года рождения, подозреваемой по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, в избиении девочки также принимали участие двое малолетних сыновей подозреваемой, при этом женщина не препятствовала этому и своими активными действиями пресекала попытки других лиц прекратить насилие. Тем самым она вовлекла своих детей в совершение тяжкого преступления.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Как полагает следствие, конфликтные ситуации между малолетними братьями и их одноклассницей возникали ранее, в том числе на территории школы, где обучаются участники инцидента. При этом должностные лица образовательного учреждения не приняли необходимые меры по предупреждению и недопущению противоправных действий в отношении девочки.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции Нижнего Тагила провели профилактическую встречу с коллективом класса, где произошел инцидент с учащимися. Одной из ее главных задач было разъяснить детям, что не нужно бояться говорить о возникающих сложностях как в быту, так и в учебном заведении.