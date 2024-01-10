Число оставшихся без электричества потребителей на Запорожье сократилось до 370

Губернатор региона Евгений Балицкий поручил проверить готовность критической инфраструктуры, резервных источников питания на социально значимых объектах и проработать механизм на случай ухудшения погоды

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение около 1 тыс. абонентов в Запорожской области, без света остаются 370, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Провел оперативное совещание с профильными замами и руководителями ресурсоснабжающих предприятий относительно ситуации с восстановлением электроснабжения населенных пунктов, наиболее пострадавших от непогоды. Сегодня к вечеру энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии более тысячи абонентов, 370 еще остаются без света: поселок Елисеевка, Маковка, Новоспасское, Розовка, Калиновка. Работы продолжаются", - написал он.

Балицкий поручил проверить готовность критической инфраструктуры, резервных источников питания на социально значимых объектах и проработать механизм на случай ухудшения погоды, при необходимости рассмотреть вопрос организации пунктов обогрева. "В первую очередь без электричества и отопления не должны остаться социальные объекты: больницы, школы, детские сады. Профильным замам и руководителям ресурсоснабжающих предприятий дано поручение находиться на прямой связи с населенными пунктами, с жителями и главами муниципальных образований, чтобы в случае ухудшения ситуации реагировать незамедлительно", - добавил губернатор.

Ранее в среду Балицкий сообщал, что электроснабжение за двое суток восстановлено у 6,5 тыс. потребителей в Запорожской области.

Из-за похолодания в городах и районах Запорожской области 8 января произошли аварийные отключения электро- и теплоснабжения. В Каменско-Днепровском районе из-за обледенения линий электропередачи осталась без света все населенные пункты. В Приазовье из-за аварии на высоковольтных линиях не было света в юго-восточной части Приазовского района. В Мелитополе и Бердянске из-за скачков напряжения были отключения от теплоснабжения. В Токмаке 268 абонентов оставались без электроэнергии.