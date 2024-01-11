На Камчатке двух руководителей предприятий в сфере энергетики будут судить за хищение

Сумма ущерба бюджету края составила почти 265 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. Два руководителя камчатских предприятий в сфере энергетики обвиняются в хищении денежных средств. В результате преступной деятельности бюджету края причинен ущерб на общую сумму почти 265 млн рублей, сообщили в Telegram-канале управления СК России по региону.

"Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что двое жителей Камчатки, один из которых являлся собственником и руководителем энергогенерирующей компании, а другой занимал должность гендиректора коммерческой структуры, осуществили хищение бюджетных денежных средств Камчатского края в виде субсидии, выделяемой для осуществления деятельности предприятий.

В отношении третьего фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.