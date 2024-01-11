Во Владивостоке у преступной группы изъяли 2 кг героина

Канал поставки наркотика организовали уроженцы одной из среднеазиатских республик

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли во Владивостоке 2 кг героина, задержаны двое мужчин, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

"В районе дома №11 на улице Командорской во Владивостоке полицейские с поличным задержали 29-летнего гражданина, получившего посылку с наркотическим средством, предназначавшимся для дальнейшего сбыта на территории Приморья. Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является героином, общий вес которого составил 2 кг", - говорится в сообщении.

Также сотрудники управления наркоконтроля УМВД по Приморскому краю задержали организатора преступной группы - 26 летнего гражданина, пытавшегося скрыться от правосудия. Уточняется, что канал поставки наркотика организован уроженцами одной из среднеазиатских республик посредством услуг транспортной компании. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере).

"Оба фигуранта уголовного дела признали свою причастность к совершению преступления против общественной нравственности и здоровья населения. На период следствия их заключили под стражу", - отметили в пресс-службе.