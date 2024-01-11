Захвативших сотрудников эквадорского телеканала преступников обвинили в терроризме

Всего к ответственности привлекут 13 человек, сообщает Генеральная прокуратура республики

КАРАКАС, 11 января. /ТАСС/. Преступники, захватившие в Эквадоре во вторник в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль, будут привлечены к ответственности по обвинению в терроризме. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Эквадора.

"Прокуратура привлечет к ответственности 13 человек по обвинению в терроризме. Вооруженные преступники вошли в помещение телеканала и насильственно удерживали сотрудников СМИ", - говорится в сообщении прокуратуры. В вооруженную группу входили преступники в возрасте от 16 до 25 лет. Среди задержанных один иностранец - гражданин Венесуэлы, сообщило ведомство.