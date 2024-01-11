На Сахалине осудили военного за самовольный уход из зоны СВО

Мужчину приговорили к семи годам колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о самовольном оставлении места службы, сообщили журналистам в суде.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - рассказали в военном суде.

Установлено, что мужчина умышленно и без уважительных причин 7 июня 2023 года не явился после отпуска на боевую позицию воинской части в Донецкой народной Республике. Самолетом он долетел из Москвы до Южно-Сахалинска, после чего проживал в Красногорске на Сахалине. Военнослужащие разыскали его 14 сентября 2023 года и доставили в воинскую часть.