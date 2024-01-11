На Сахалине на поиски пропавшего рыбака отправили вертолет со спасателями

Группа обследует акваторию Татарского пролива

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 с группой спасателей на борту в четверг утром вылетел из Южно-Сахалинска в Томаринский район (юго-западное побережье Сахалина) на поиски пропавшего рыбака, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"<...> из аэропорта Южно-Сахалинска в Томаринский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с группой спасателей поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова ГУ МЧС в количестве четырех человек", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, поисковая группа обследует акваторию Татарского пролива. Мужчина 1991 года рождения 9 января вышел на резиновой лодке в море и пропал.