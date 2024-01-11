Кандидата на выборах в Пакистане застрелили при нападении

Малик Калим Улла Хан возвращался домой на автомобиле в сопровождении двух охранников, когда неизвестные совершили нападение

ИСЛАМАБАД, 11 января. /ТАСС/. Малик Калим Улла Хан, независимый кандидат, зарегистрированный для участия в выборах в законодательное собрание пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в среду был застрелен на северо-западе страны. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

По ее данным, на автомобиль политика было совершено вооруженное нападение в районе Таппи округа Северный Вазиристан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Калим Улла Хан в сопровождении двух телохранителей возвращался домой из города Мираншах, когда произошел инцидент. Как отмечают в полиции, в результате нападения выживших нет.

Пока ни одно из действующих в регионе радикальных объединений не взяло на себя ответственность за инцидент.

Как отмечает издание, нападение произошло на фоне подготовки страны к проведению всеобщих выборов, запланированных на 8 февраля. Это не первый подобный инцидент за последнее время. Согласно газете, дальнейшее ухудшение ситуации в области безопасности может стать основанием для переноса даты голосования, несмотря на возможную критику со стороны различных политических партий исламской республики.