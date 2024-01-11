В Самаре при взрыве газа в многоквартирном доме погиб человек

Загорелась квартира на девятом этаже улица Советская

ТАСС, 11 января. Квартира на девятом этаже многоквартирного дома в Самаре загорелась после взрыва газовоздушной смеси, один человек погиб.

"В 04:39 (03:39 мск) 11 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС РФ по Самарской области поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв. м в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Самара, Кировский район, улица Советская, дом 9. <…> В результате происшествия погиб один человек (мужчина)", - сообщили на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

В 05:57 (04:57 мск) пожар ликвидировали. От МЧС привлекались 21 человек и 6 единиц техники. Пожарные спасли шесть человек, в том числе одного ребенка, семеро жильцов дома эвакуировались самостоятельо до прибытия спасателей.

Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего. "Прокуратура Кировского района г. Самары проводит проверку соблюдения законодательства, регулирующего порядок эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказано в телеграм-канале ведомства.

Также проверку проводит СУ СКР по области. По результатам будет принято процессуальное решение.