В Пензенской области в ДТП с грузовиком погибли семь человек

Еще двое пострадали

ТАСС, 11 января. Минивэн выехал на встречную полосу на трассе М-5 "Урал" в Пензенской области, где столкнулся с грузовиком. В результате погибли семь человек, еще двое пострадали, сообщается на сайте "МВД-медиа"

"11 января около 03:00 на 504-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение двух автомашин. Предварительно установлено, что водитель автомобиля минивэн, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону города Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком Volvo под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП в минивэне семеро погибших и двое пострадавших", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. В пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области уточнили, что ДТП произошло в районе населенного пункта Федоровка Нижнеломовского района. В ликвидации последствий ДТП принимали участие шесть человек и две единицы техники.

В новость внесена правка (07:00 мск) - передается с исправлением области, верно - Пензенской