В Кузбассе главу Регионального центра спортивных сооружений подозревают в получении взятки

В ходе обысков у Владислава Нефедова и его заместителя изъяли более 4 млн рублей

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Директора Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС), чемпиона кубка мира по кикбоксингу Владислава Нефедова, а также его заместителя подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Директор ГАУ "Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса" Нефедов Владислав Владиславович и заместитель директора Чигвинцев Василий Алексеевич, <...> действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору получили от директора ООО "Мастер флаг" Р. З. Демухамедова взятку в сумме 418 тыс. рублей <...> на поставку сувенирной продукции, а также за общее покровительство по службе", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возбуждено уголовное дело по п. п. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ходе обысков у фигурантов изъято более 4 млн рублей. Противоправная деятельность была пресечена в ходе совместной работы сотрудников полиции, следственного управления СК РФ по региону, а также УФСБ России по региону.

РЦСС Кузбасса создан в 2019 году для управления крупнейшими спортивными объектами региона: Ледовым дворцом "Кузбасс", спортивным комплексом "Кузбасс-Арена", теннисным центром "Кузбасс", лыжным комплексом "Снежный", "Фиджитал-центром", мотокроссовой трассой "Люскус", Олимпийским парком. Директором был назначен Нефедов, который также возглавляет Федерацию кикбоксинга Кузбасса.