В Папуа - Новой Гвинее произошли перебои с интернетом

Причиной нарушений стала кража оптоволокна между станциями Бороко и Эла, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Нарушение работы интернета из-за кражи оптоволокна произошло в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети Х (ранее Twitter).

"Инцидент, причиной которого стала кража оптоволокна между станциями Бороко и Эла, произошел на фоне массовой волны поджогов и мародерства, вызванной забастовкой полицейских из-за заработной платы", - говорится в заявлении.

Беспорядки начались в столице страны, городе Порт-Морсби, в среду на фоне забастовки, объявленной местными полицейскими, военнослужащими и сотрудниками исправительных учреждений из-за "необъяснимых отчислений из заработной платы". По данным австралийской вещательной корпорации ABC, ссылающейся на полицию Лаэ - второго по величине города Папуа - Новой Гвинеи, - в ходе беспорядков погибли не менее 16 человек.