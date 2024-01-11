11 января, 05:14,
обновлено 11 января, 05:16
Военная операция на Украине

В Воронежской области упал БПЛА

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания в одном из муниципалитетов, пострадавших нет.  Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет", - написал он.

Гусев добавил, что на месте работают оперативные службы. "Ситуацию держу на личном контроле", - уточнил губернатор. 

Теги:
УкраинаРоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичВоенная операция на Украине