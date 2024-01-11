В Воронежской области упал БПЛА

Пострадавших нет

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронежской области, повреждена кровля нежилого здания в одном из муниципалитетов, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет", - написал он.

Гусев добавил, что на месте работают оперативные службы. "Ситуацию держу на личном контроле", - уточнил губернатор.