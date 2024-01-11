Жителя ЕАО осудили за призывы к насилию над российскими чиновниками

Его приговорили к одному году и шести месяцам условно

ТАСС, 11 января. Житель Еврейской автономной области (ЕАО) приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы условно за призывы к экстремистской деятельности. Мужчина призывал к причинению вреда здоровью государственным деятелям Российской Федерации, сообщает пресс-служба территориального управления ФСБ.

"УФСБ России по ЕАО возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении жителя автономии, разместившего в группе популярного мессенджера сети Интернет информацию с призывами к причинению насилия и вреда здоровью государственным деятелям Российской Федерации. Облученским районным судом Еврейской автономной области мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Он также на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, каналов и чатов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей. Приговор вступил в законную силу.