В Тульской области заявили, что перехваченный БПЛА не нанес разрушений

Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет

ТУЛА, 11 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), перехваченный в Тульской области силами противовоздушной обороны (ПВО), не нанес повреждений инфраструктуре, пострадавших нет. Об этом сообщило министерство по региональной безопасности.

"11 января над территорией Тульской области вдали от населенных пунктов дежурными средствами ПВО Минобороны России был перехвачен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что около 04:30 мск дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Три украинских дрона самолетного типа были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.