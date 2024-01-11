В Перу чрезвычайное положение продлится 60 дней на фоне беспорядков в Эквадоре

На границе государства усилили миграционный контроль, сообщил Совет министров республики

ГАВАНА, 11 января. /ТАСС/. Введенное в Перу чрезвычайное положение продлится 60 дней на фоне бунтов в тюрьмах и последовавших беспорядков в соседнем Эквадоре. Об этом сообщил Совет министров республики.

"Объявленный режим чрезвычайного положения в граничащих с Эквадором и Колумбией провинциях [Перу] установлен сроком на 60 дней", - указано в сообщении, опубликованном на странице правительства в X (ранее Twitter).

Вооруженные силы и национальная полиция Перу будут предотвращать попытки эквадорских ОПГ проникнуть в страну, на границе усилен миграционный контроль.