Прокуратура начала проверку по факту пожара в цехе полимерной продукции в Подмосковье

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание при проведении ремонтных работ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура устанавливает все обстоятельства пожара в цехе по производству полимерной продукции в Обухове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту", - сказали в пресс-службе.

В надзорном ведомстве добавили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание при проведении ремонтных работ. Его точные причины будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

В поселке Обухово горела кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 тыс. кв. м. До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано более 100 специалистов и 33 единицы техники.