В Белгородской области за сутки зафиксировали 55 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 11 января. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 55 боеприпасов, также было совершено несколько атак с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - два артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - написал он.

В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок в среду с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе по хутору Нижние мельницы ВСУ выпустили три минометных снаряда, по селу Логачевка - пять минометных снарядов.

В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 10 выстрелов. В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье было выпущено пять минометных снарядов, на окраине села Поповка зафиксировано четыре прилета.

В Шебекинском округе по хутору Мухину 10 января ВСУ выпустили семь минометных снарядов, по селу Муром и поселку Ленинский - три и шесть минометных снарядов соответственно. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.