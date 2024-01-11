Суд в Брянске приговорил экс-главу отделения УЭБиПК к 6,5 года колонии

Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

БРЯНСК, 11 января. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска приговорил к шести годам и шести месяцам колонии бывшего заместителя начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Брянской области, который пытался завладеть $1 млн у фигуранта уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

"Осужден бывший заместитель начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Брянской области, который в 2016 году совершил покушение на незаконное завладение мошенническим способом денежных средств в размере 1 млн долларов США у фигуранта уголовного дела под предлогом освобождения от уголовной ответственности. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также мужчине назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года и специального звания "майор полиции".

Как ранее сообщал ТАСС, в 2015 году начальник отделения УЭБиПК УМВД России по Брянской области Николай Боглаев ввел подозреваемого по уголовному делу в заблуждение и предложил за деньги освободить его от уголовной ответственности. Мужчина пытался скрыться от правосудия. В декабре 2016 году он был объявлен в международный розыск. В апреле 2020 года его задержали в Венгрии.

По данным пресс-службы УФСБ России по Брянской области, в мае 2022 года мужчина экстрадирован в РФ. Экс-глава отделения УЭБиПК признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).