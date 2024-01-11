В Нижегородской области при пожаре в доме погибли два человека

Площадь возгорания составила 72 кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Женщина и несовершеннолетняя девочка погибли в результате пожара в частном доме в Борском районе Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в ночь на 11 января. "Площадь пожара составила 72 кв. м. На месте пожара обнаружены тела погибших женщины 1977 года рождения и девочки 2014 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент происшествия семья спала. Отец услышал треск, открыл дверь во двор и увидел пламя под крышей. Мужчина вернулся в дом, разбудил семью и попытался вывести их наружу. Однако пока он разбивал окно, все уже было в дыму. Мужчина выпрыгнул на улицу и готовился ловить остальных, но семья за ним не последовала. Зайти обратно он уже не смог.

В министерстве обратили внимание на то, что на тяжесть последствий повлияло отсутствие пожарного извещателя, позднее обнаружение пожара и позднее сообщение о нем в пожарную охрану. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.