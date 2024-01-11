На Кубани возбудили дело на персонал больницы за привязывание пенсионера

По версии следствия, медсестра и санитарка, обнаружив перемещающегося мужчину по отделению, принудительно привязали его кровати

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Следователи на Кубани возбудили уголовное дело в отношении санитарки и медсестры больницы в Красноармейском районе, их подозревают в том, что они привязывали к кровати пенсионера. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, 6 января 2024 года в терапевтическое отделение районной больницы станицы Полтавской доставлен 76-летний мужчина, который в тот же день госпитализирован для оказания медицинской помощи. 8 января 2024 года, обнаружив, что пациент перемещается по территории отделения, медицинская сестра и санитарка принудительно привязали пенсионера к металлической кровати, лишив его свободы. Сосед по палате сообщил о произошедшем родственникам мужчины", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, фигурантами стали санитарка и медицинская сестра (п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ). Дело возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры Краснодарского края.