В отношении Удальцова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

У лидера "Левого фронта" прошли обыски, рассказала его адвокат Виолетта Волкова

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Уголовное дело об оправдании терроризма возбуждено в отношении координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, в его квартире прошел обыск. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Виолетта Волкова.

"В четверг утром у Удальцова был проведен обыск, изъяли электронные носители и гаджеты. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Его увезли на допрос в Следственный комитет", - сказала она.

По словам Волковой, она пока не знает, предъявлено ли ее подзащитному обвинение. "С чем именно связано это уголовное дело, я пока тоже не знаю", - сказала она.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.