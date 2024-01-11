В Ярославской области спасатели ликвидировали пожар на складе гончарной продукции

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 11 января. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на складе гончарной продукции в Ярославской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Ярославской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе гончарной продукции", - говорится в сообщении.

Возгорание склада в Гаврилов-Яме произошло в ночь на четверг. Пожар был локализован на площади 3 900 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении было задействовано более 30 специалистов и 11 единиц техники.