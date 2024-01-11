В Калининграде задержали предпринимателя за фиктивную регистрацию мигрантов

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали в Калининграде индивидуального предпринимателя, который фиктивно зарегистрировал около 1 тыс. иностранных граждан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что с декабря 2021 [года] по ноябрь 2023 года злоумышленник фиктивно зарегистрировал в хостеле на Московском проспекте города Калининграда около тысячи иностранных граждан. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан", - сказала она.

Волк добавила, что в ходе обысков по адресу проживания задержанного, а также в офисе и в здании хостела изъяты электронные носители информации, списки нелегальных мигрантов и другие документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.)

"Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавила представитель МВД.