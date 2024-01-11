В Курске суд приговорил мужчину к шести годам по делу о приготовлении к госизмене

По версии следствия, Андрей Ермоленков после объявления о начале специальной военной операции решил выехать на Украину для участия в военных действиях против России

КУРСК, 11 января. /ТАСС/. Курский областной суд приговорил 21-летнего жителя Железногорска к шести годам в колонии строгого режима, признав его виновным в приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение российской границы для участия в военных действиях на стороне Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

"Курский областной суд признал Ермоленкова виновным по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене - переход на сторону противника, не доведенный до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам), по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ). По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, Андрей Ермоленков после объявления о начале специальной военной операции в феврале 2022 года решил выехать на Украину для участия в военных и иных действиях на стороне сил, противостоящих России. Мужчина изучал украинский язык, используя интернет, направил данные для вступления в украинское военизированное объединение. Затем он выезжал в приграничные районы Курской области, желая пересечь границу, но не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.