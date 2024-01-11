В ДНР заявили, что ВСУ усилили обстрелы Горловки за последние трое суток

Мэр Иван Приходько отметил, что с 24 февраля 2022 года зафиксировано 13 264 обстрела

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Горловки в Донецкой Народной Республике за последние трое суток, сообщил в эфире Первого канала мэр Иван Приходько.

"В последние три дня совсем все очень плохо. Если динамику посмотреть, за сегодняшние сутки 61 обстрел. Позавчера было в районе 10. То есть идет как-то волнами, я не могу это увязать с событиями на линии боевого соприкосновения", - сказал Приходько.

Он отметил, что всего с 24 февраля 2022 года зафиксировано 13 264 обстрела. Также мэр пояснил, что ВСУ начали чаще обстреливать Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО). "Сейчас стало гораздо меньше [снарядов калибра] 155 [мм] , сейчас по-прежнему применяют РСЗО, причем чешские, "Вампиры". Точечно они [ВСУ] так сильно не работают, условно говоря, последние две-три недели".