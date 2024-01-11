11 января, 08:41
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что ВСУ усилили обстрелы Горловки за последние трое суток

Мэр Иван Приходько отметил, что с 24 февраля 2022 года зафиксировано 13 264 обстрела

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Горловки в Донецкой Народной Республике за последние трое суток, сообщил в эфире Первого канала мэр Иван Приходько.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"В последние три дня совсем все очень плохо. Если динамику посмотреть, за сегодняшние сутки 61 обстрел. Позавчера было в районе 10. То есть идет как-то волнами, я не могу это увязать с событиями на линии боевого соприкосновения", - сказал Приходько.

Он отметил, что всего с 24 февраля 2022 года зафиксировано 13 264 обстрела. Также мэр пояснил, что ВСУ начали чаще обстреливать Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО). "Сейчас стало гораздо меньше [снарядов калибра] 155 [мм] , сейчас по-прежнему применяют РСЗО, причем чешские, "Вампиры". Точечно они [ВСУ] так сильно не работают, условно говоря, последние две-три недели". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР