На Кубани мужчину приговорили к 1,5 года за осквернение Георгиевской ленты

Владимир Яроцкой признал свою вину

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии мужчину, разместившего в социальной сети изображение полового органа с повязанной на нем Георгиевской лентой. Он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Житель Краснодара осужден за осквернение символа воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен в отношении Владимира Яроцкого, который был задержан ранее сотрудниками УФСБ России по Краснодарского краю. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде он признал вину.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Яроцкий разместил на своей странице в одной из социальных сетей изображение мужского полового орган, с завязанной на нем Георгиевской лентой. Так как страница в социальной сети была доступна неограниченному кругу лиц, этот факт привел к публичному осквернению символа воинской славы РФ.