В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже иконы из храма

По версии следствия, мужчина 9 января вынес в пакете икону Божией Матери "Всецарица" в серебряном окладе

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в хищении иконы Божией Матери "Всецарица" из храма на улице Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Вчера, 10 января, возле одного из торговых центров на проспекте Культуры по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 40-летний местный житель. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ", - написала она в Telegram-канале.

Преступление совершено днем 9 января. Фигурант провел в храме почти три часа, как предполагается, он вынес в пакете икону Божией Матери "Всецарица" в серебряном окладе. Кроме того, он похитил пожертвования прихожан - на иконе висело около двадцати золотых украшений. "Похищенная икона найдена. В ходе допроса подозреваемый указал место, куда ее выбросил", - добавила Волк. По ее словам, целью вора были золотые изделия, дарованные иконе прихожанами.