ФСБ перекрыла канал поставки в Запорожскую область контрафактных сигарет

Сотрудники службы изъяли более 11 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью свыше 1,3 млн рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли работу канала поставки на территорию Запорожской области контрафактных сигарет без российской маркировки, подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Запорожской области.

"Установлен житель города Мелитополя, который приобретал и доставлял на территорию Запорожской области немаркированную табачную продукцию в целях последующего сбыта через сеть магазинов и торговых точек. <...> Обнаружено и изъято более 11 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью свыше 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

По материалам УФСБ в отношении задержанного ГУ МВД по Запорожской области возбудило уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).