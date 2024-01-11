Расследование дела Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, завершили

По версии следствия, он случайно выстрелил в девушку в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России завершило расследование дела Героя России, заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Ирека Магасумова, который обвиняется в убийстве девушки в Луганске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Предварительное следствие по делу Магасумова завершено. Стороны знакомятся с материалами дела", - сказал собеседник агентства.

В 235-м Гарнизонном военном суде ТАСС подтвердили эту информацию. "В суд поступило ходатайство об установлении предельного срока ознакомления Магасумова с материалами дела. Заседание по ходатайству назначено на 12 января", - сказали в суде. Согласно УПК РФ, ознакомление с материалами дела начинается только после завершения следственных действий.

Подполковник Магасумов был задержан в Луганске по обвинению в убийстве девушки. По версии следствия, он выстрелил случайно в состоянии алкогольного опьянения. При этом адвокаты заявляют, что выстрел произвел сослуживец подполковника, когда убирал свое оружие. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, в уголовном деле "есть явка с повинной другого офицера", который признался, что случайно выстрелил в девушку.