Экс-министра ЖКХ Удмуртии осудили по еще одному делу

Ивана Ястреба признали виновным в злоупотреблении полномочиями и увеличили срок на два месяца

ТАСС, 11 января. Бывшего министра строительства и ЖКХ Удмуртии Ивана Ястреба, возглавлявшего также ГУП "Территориальное производственное объединение ЖКХ Удмуртской Республики" и которого ранее приговорили к шести годам колонии, признали виновным в злоупотреблении полномочиями и увеличили срок содержания под стражей на два месяца, сообщает обьединенная пресс-служба судов региона.

"Назначенное наказание частично сложено с наказанием по приговору Октябрьского районного суда г. Ижевска от 30 июня 2022 года, которым Ястреб И. В. осужден за мошенничество и получение взяток, и в результате ему окончательно назначено шесть лет и два месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 14 млн рублей", - говорится в сообщении. Также его лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок семь лет.

По этому уголовному делу Ястреб обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В пресс-службе отметили, что он в 2019 году, работая в ГУП "ТПО ЖКХ УР", необоснованно увеличил в счетах на оплату стоимость материалов и оборудования в 2-2,5 раза, причинив предприятию материальный вред.

Летом 2023 года Ястреба приговорили к шести годам колонии и штрафу в 14 млн рублей по делу о взяточничестве.

В судебном заседании подсудимый с обвинением согласился, вину признал, по его ходатайству приговор постановлен без проведения судебного разбирательства, в особом порядке.

Иван Ястреб был назначен в октябре 2017 года и.о. министра строительства и ЖКХ Удмуртии, с мая 2018 года до февраля 2019 года занимал пост министра. Затем был назначен руководителем ГУП "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии". Он был арестован в начале ноября 2020 года.