В Москве задержали мужчину, проецировавшего рекламу наркотиков на стену дома

В качестве меры наказания мировой судья назначил ему штраф в размере 5 тыс. рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который с помощью электронного оптического прибора проецировал рекламу о продаже наркотиков на торец дома на Онежской улице в Москве. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, в полицию поступило сообщение от граждан о том, что на торце дома на Онежской улице проецируется реклама о продаже наркотиков. Полицейские, прибыв по указанному адресу, обнаружили на крыше соседнего дома проектор, посредством которого на стене многоэтажки и отображалось противоправное объявление. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника, установившего электронный оптический прибор, и задержали его на улице Главмосстроя в Москве", - сказал Васенин.

Злоумышленником оказался 33-летний мужчина. "За пропаганду наркотических средств правонарушитель был привлечен полицейскими к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ", - добавил начальник пресс-службы столичного главка полиции. В качестве меры наказания мировой судья назначил ему штраф в размере 5 тыс. рублей.