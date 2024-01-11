Дело экс-заместителя прокурора Новосибирской области Кузьменок поступило в суд Барнаула

Любовь Кузьменок задержали ранее по делу о взятотничестве

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Дело бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, задержанной по делу о взяточничестве, поступило в Ленинский районный суд Барнаула. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в картотеке суда.

Согласно опубликованным данным, Кузьменок подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы), а также ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Судебное заседание назначено на 23 января.

В июне 2023 года источник ТАСС сообщал, что женщина была объявлена в розыск, ей заочно было предъявлено обвинение. Спустя несколько дней Кузьменок была задержана в Москве.