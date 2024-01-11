В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Пензой

В министерстве отметили, что они находятся в тяжелом состоянии

ПЕНЗА, 11 января. /ТАСС/. Состояние двух пострадавших в ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области, в котором погибли семь человек, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Двое пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое", - отметила собеседница агентства.

ДТП произошло около 03:00 на 504-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в Нижнеломовском районе Пензенской области. По предварительным данным, водитель минивэна Jac M3, в котором находились граждане Узбекистана, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП погибли семь человек, находившихся в микроавтобусе.

По данным ФКУ "Поволжуправтодор", обработка участка дороги, на котором произошло ДТП, проводилась 10 января. "Дорожное полотно на момент аварии было чистым и сухим, погодные условия - без осадков, температура воздуха - минус 20 градусов", - отметили в учреждении.

В организации уточнили, что для устранения последствий ДТП было организовано реверсивное движение. В настоящее время проезд осуществляется в штатном режиме, однако возможны кратковременные ограничения, так как на участке ведутся следственные действия.