В Новосибирской области спасли пассажиров автобуса из Казахстана, сломавшегося в мороз

В салоне находились 45 человек

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Новосибирской области, где накануне было объявлено штормовое предупреждение, оказали помощь пассажирам автобуса из Казахстана, который в мороз сломался и съехал с трассы в кювет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Сегодня ночью в Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь пассажирам сломавшегося в мороз автобуса, направлявшегося из Казахстана в Новосибирск. Автобус следовал из казахстанского города Шымкента и в условиях непогоды и ограниченной видимости на 71-м км трассы Новосибирск - Карасук съехал в кювет. В салоне находилось 45 человек, из которых пятеро - дети", - говорится в сообщении.

Полицейские оказали экстренную помощь - пересадили пассажиров в подменный автобус, организовали его сопровождение на автовокзал ближайшего поселка Ордынское. В результате никто из пассажиров не пострадал, а застрявшему автобусу был вызван тягач.

Ранее в МЧС предупредили об усилении ветра до 33 м/с, метели и гололеде в регионах Сибири. Штормовые предупреждения объявлены в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае, Горном Алтае, Туве и Хакасии.