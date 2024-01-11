Причиной выдворения из России Петара Мартича стала его песня "Насекомое"

Суд усмотрел в тексте пропаганду наркотиков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Причина решения суда о выдворении из России сербского музыканта Петара Мартича заключается в тексте его песни "Насекомое", записанной совместно с рэпером Boulevard Depo (Артем Кулик), в котором суд усмотрел пропаганду наркотиков. Об этом сказано в судебном решении, с которым ознакомился ТАСС.

"В рамках расследования установлено, что под сценическим псевдонимом музыкальной группы "Прыгай киска" выступает Мартич Петар, который является ее основателем и автором текста музыкальных произведений. По результатам проведенной ЭКЦ ГУ МВД России лингвистической экспертизы установлено следующее: в тексте, зафиксированном в файле "прыгай киска Насекомое.mp3", идет речь о наркотических средствах, психотропных веществах, их употреблении. Имеются высказывания, в которых вербализовано действие - "курить", - сказано в документе. При этом в нем подчеркивается, что в тексте песни "усматриваются признаки положительного отношения к наркопотреблению".

Кроме того, суд постановил не задерживать Мартича и разрешил ему самостоятельно покинуть территорию РФ.

Никулинский суд Москвы 10 января признал Мартича виновным по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей с выдворением за пределы РФ. Сам музыкант в суд не явился, хотя был о нем извещен в соответствии с законом. В процессе участвовал только его адвокат

Мартич родился в 1993 году в Белграде, с 1997 года живет в России. Он создал рэп-ансамбль "Прыгай киска" и панк-группу "Пасош", с 2021 года занимается сольным музыкальным проектом.