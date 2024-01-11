Под Воронежем в ДТП с тремя автомобилями погиб человек

Еще пятеро пострадали

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Три легковых автомобиля Toyota Camry, Nissan Qashqai и LADA Niva Travel столкнулись в Грибановском районе Воронежской области, в ДТП погиб один человек и еще пятеро пострадали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В результате ДТП на месте погиб пассажир автомобиля Toyota, еще пять человек получили ранения, среди них водитель и пассажир Toyota, водитель и два пассажира Nissan Qashqai. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также личности участников дорожной аварии", - говорится в сообщении.

По информации полиции, ДТП произошло в 11:15 мск в Грибановском районе на 388-м км автодороги Курск - Саратов. По предварительной информации, водитель Toyota в условиях снегопада не справился с управлением и допустил столкновение со встречным Nissan, а затем с движущейся сзади в попутном направлении Niva.