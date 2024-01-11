Суд оставил в СИЗО выданного Азербайджаном организатора избиений петербуржцев

Турал Мамедов останется под стражей до 15 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге продлил срок заключения под стражей ранее экстрадированному из Азербайджана Туралу Мамедову - предполагаемому организатору группы молодых людей, которые избивали в городе случайных прохожих, снимали свои действия на камеру и публиковали записи в интернете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Турала Мамедова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признаку национальности), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Срок меры - 15 февраля", - говорится в сообщении.

В конце октября Мамедова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Позже стало известно, что он скрывается в Азербайджане, в середине ноября власти республики приняли решение о его выдаче российским правоохранительным органам. 22 декабря сотрудники ФСИН доставили его в Петербург.

В суде Мамедов возражал против продления стражи и просил о домашнем аресте. Он сообщил, что не намерен скрываться от следствия, а в Азербайджан уезжал навестить пожилых родственников.

Ранее в рамках расследования уголовного дела суд заключил под стражу 15 предполагаемых соучастников Мамедова, в том числе уроженцев Азербайджана и Таджикистана. Всем были предъявлены обвинения.

По версии следователей, в 2023 году группа молодых людей, действуя по предварительному сговору из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды, нападала на жителей Петербурга и провоцировала драки в общественных местах. Свои действия фигуранты снимали на видео и публиковали эти материалы в сети.