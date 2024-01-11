В Донецке число пострадавших в массовом ДТП выросло до четырех

Правоохранители устанавливают причины аварии

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в Донецкой Народной Республике в результате столкновения нескольких автомобилей на автодороге в направлении границы с Ростовской областью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

"Около 08:00 на автодороге в направлении границы с Ростовской областью вблизи поселка городского типа Кутейниково водитель автомобиля Mazda при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mazda, а также водитель и пассажир автомобиля Chevrolet получили телесные повреждения", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители в настоящее время устанавливают причины аварии.

Ранее корреспондент ТАСС с места происшествия сообщал о трех пострадавших в результате массового ДТП на дороге Донецк - Амвросиевка.