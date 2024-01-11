Три фигуранта дела о подготовке убийства журналиста Соловьева частично признали вину

Остальные четверо подсудимых отказались высказывать свою позицию по предъявленному обвинению, сославшись на статью 51 Конституции

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Трое из семерых фигурантов уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева частично признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Об этом они заявили во Втором Западном окружном военном суде, где в четверг началось слушание дела по существу.

"Частично признаю вину, с квалификацией не согласен", - сказал подсудимый Денис Абраров после оглашения прокурором обвинительного заключения. Еще два фигуранта - Андрей Пронский и Андрей Волков - также заявили о частичном признании вины. Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, они признают вину в умышленном повреждении или уничтожении имущества, а в остальных тяжких преступлениях вину признавать отказались. Остальные четверо подсудимых отказались высказывать свою позицию по предъявленному обвинению, сославшись на статью 51 Конституции.

Всего на скамье подсудимых семь человек: Денис Абраров, Владимир Беляков, Андрей Волков, Андрей Пронский, Андрей Степанов, Максим Дружинин и Тимофей Мокий. В зависимости от роли каждого они обвиняются в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 205 УК РФ), покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, ст. 105 УК РФ), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), незаконном изготовлении оружия (ст. 223 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ) и участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Срок их ареста продлен до 15 июня.

Как заявила в суде гособвинитель, подсудимые осуществили незаконную переделку 3 пистолетов, обреза, а также изготовили 49 патронов и взрывное устройство. "В местах проживания во время обысков в апреле 2022 года были обнаружены и изъяты гранаты РГД-5, а также запалы к гранатам, 2 самодельных пистолета, изготовленных из сигнального пистолета, самодельные пистолеты, изготовленные из списанного охолощенного пистолета, порох, обрез, 2 ствола пистолета Макарова, 199 патронов калибра 7,62 мм, 748 патронов калибра 9 мм, 49 самодельных патронов к оружию различного калибра и взрывное устройство, - рассказала прокурор. - В ходе деятельности СНВП (запрещенная в России неонацистская террористическая организация National Socialism / White Power - прим. ТАСС) под руководством Пронского и по его указанию организовано совершение в период с 21 декабря 2021 года по 25 апреля 2023 года на территории Москвы, Московской области и Тверской области поджога четырех автомобилей, домовладений, военного комиссариата, а также приготовление к убийству Соловьева".

Ранее суд назначил фигуранту дела Василию Стрижакову принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением. Вину он не признал.

Как сообщалось ранее, в суде были усилены меры безопасности. По данным пресс-службы суда, это сделано в связи с тем, что до начала заседания в ряде телеграм-каналов велась активная агитация с призывами поддержать соратников в суде. Приставы тщательно проверяют посетителей суда, а на улице дежурят сотрудники полиции.

Планы террористов

Всего в связи с планами убийства Соловьева были задержаны восемь участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism / White Power, все - граждане России. По данным следствия, преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста. После убийства они планировали скрыться за рубежом.

Согласно ранее оглашенным в суде материалам дела, план убийства Соловьева украинская разведка, у которой возникли к нему "личные неприязненные отношения", стала разрабатывать после его выступления на телевидении с поддержкой президента РФ относительно начала проведения специальной военной операции. По данным гособвинения, самодельное взрывное устройство уже было готово для приведения в действие, но за несколько дней до его планируемого подрыва все фигуранты были задержаны. Обвиняемые отчитывались перед украинской разведкой в мессенджере Telegram, получая от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины различные гонорары. Так, в суде стало известно, что фигуранты участвовали в поджоге военкомата в позапрошлом году в Тверской области.