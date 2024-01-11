Число пожаров и травм от петард в России в новогодние праздники резко снизилось

За первые 10 дней в стране произошло 5,5 тыс. пожаров, погибли 330 человек, рассказали в МЧС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. МЧС России отметило резкое снижение числа пожаров и травмирования людей из-за пиротехники в новогодние праздники, сообщил журналистам директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко.

"Хотелось бы отметить особо, что в этом году наблюдается определенный прогресс в области известной нам всем пиротехники. Нам приятно, что количество случаев, связанных с пожарами и травмированием граждан РФ, в этом году снизилось, снизилось оно значительно. Случилось 17 пожаров по причинам неправильного применения пиротехники, а это на 60 случаев меньше, чем годом ранее", - сказал он.

В три раза меньше людей получили травмы, запуская петарды: 4 человека, травмированных в прошедшие новогодние праздники, против 12 в прошлом году.

Всего же за первые 10 дней в стране произошло 5,5 тыс. пожаров, погибли 330 человек. В прошлом году за это же время огонь унес жизни 407 человек. Основной причиной возгораний стала неправильная эксплуатация печей или обогревателей, а также неосторожность при обращении с огнем (20% таких случаев - из-за курения).

Чтобы обезопасить свой дом от огня, представитель МЧС рекомендовал купить два огнетушителя: один для тренировки, второй - на случай возгорания. В каждую комнату, коридор и кухню необходимо поставить по одному автономному пожарному извещателю, которые разбудят хозяев в случае пожаров. Также не лишним в доме будет самоспасатель.

"Новогодние праздники с точки зрения безопасности прошли лучше, чем в прошлом году, но хуже, чем хотелось бы. Ваша безопасность находится в ваших руках, это ваша ответственность, мы - это последняя инстанция", - подчеркнул Охотенко.