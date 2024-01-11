В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел мирного жителя

По данным прокуратуры региона, 4 апреля 2022 года мужчина открыл огонь по гражданскому автомобилю

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил украинского военнослужащего к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины - 26-летнего наводчика БТР 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Ковалыка, расстрелявшего автомобиль с мирным жителем Мариуполя. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ковалыка к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, преступление было совершено 4 апреля 2022 года на территории Металлургического комбината имени Ильича. Огонь по гражданскому автомобилю велся из пулемета. От полученных огнестрельных ранений водитель скончался на месте.

Осужденный признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).