Сотрудников медвуза Архангельска обвинили в обмане иностранных абитуриентов

По версии следствия, они отправляли приглашения, где стоимость образовательных услуг значительно превышала установленную вузом

АРХАНГЕЛЬСК, 11 января. /ТАСС/. Двум сотрудникам Северного государственного медицинского университета (СГМУ) в Архангельске продлили срок домашнего ареста за обман иностранных абитуриентов, сообщили ТАСС в Ломоносовском районном суде.

По версии следствия, некоторые должностные лица из числа сотрудников медвуза создали за границей организацию для привлечения иностранных студентов и извлечения прибыли. В официальных пригласительных письмах указывалось, что договоры на обучение заключаются только при посредничестве данной организации, а стоимость образовательных услуг значительно превышала установленную вузом. Введенные в заблуждение абитуриенты соглашались с данными условиями. На данный момент потерпевшими признаны семь человек, сумма причиненного ущерба составляет около 3 млн рублей. У следствия есть основания полагать, что по указанной схеме договоры заключили порядка 1,5 тыс. иностранных студентов.

"Ломоносовский районный суд города Архангельска рассмотрел ходатайства руководителя следственного органа - заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по Архангельской области о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении двух должностных лиц … Северного государственного медицинского университета, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - указано в сообщении. Срок домашнего ареста установлен до 16 марта.