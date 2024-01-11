В Севастополе житель Москвы изрисовал орудие на 11-й береговой батарее

В МВД уточнили, что мужчина хотел оставить свой фирменный знак в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Московский граффитист изрисовал орудие на 11-й береговой батарее в Севастополе, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Материалы по делу передадут следователям для принятия решения. Об этом сообщается на портале "МВД-Медиа".

"В Севастополе полицейские установили граффитиста, разрисовавшего орудие на 11-й береговой батарее. В результате проведенных мероприятий оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю установлена личность автора граффити. Им оказался 37-летний гость из Москвы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что рисунок на морское артиллерийское орудие эсминца "Бойкий", которое является объектом культурного наследия регионального значения, москвич нарисовал, чтобы оставить свой фирменный знак в Севастополе.

Материалы по делу передадут следствию для принятия процессуального решения.