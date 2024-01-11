Ивлеева не признала вину по административному делу об организации "голой вечеринки"

По мнению защиты, ответственность за организацию и проведение скандального мероприятия должна нести компания, которая заключила соответствующий договор с блогером

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в организации скандальной вечеринки в столичном клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года.

"В судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал, указав на то, что ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде", - говорится в постановлении Лефортовского суда Москвы, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

По мнению защиты, ответственность за организацию и проведение скандального мероприятия должна нести компания, которая заключила соответствующий договор с Ивлеевой.

Кроме того, как следует из постановления суда, Ивлеева заявила, что информация о дресс-коде на мероприятие была указана в текстовом сообщении, которое отправлялось гостям, где присутствовала ссылка на фото людей в образах, которые предлагались как образец одежды для гостей, не являясь при этом призывом. По ее словам, мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей блогера, согласно постановлению, было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и "Золотое яблоко".

29 декабря 2023 года Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Это решение она пока не обжаловала. Как установил суд, она организовала мероприятие под названием Almost naked, в котором приняли участие не менее 200 человек, в том числе известные певцы и артисты. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, оскорбляющие человеческое достоинство и пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. Через несколько дней после вечеринки блогер записала видеообращение с извинениями. По ее словам, вырученные средства от продажи билетов она отправит в благотворительные организации.