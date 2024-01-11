Под Воронежем в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Столкновение легковых автомобилей Renault Duster и ВАЗ-2111 произошло в Острогожском районе Воронежской области на автодороге Воронеж - Луганск, в результате ДТП погиб один человек и трое получили ранения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля и три человека получили ранения: водитель и 67-летняя пассажирка автомашины Renault, а также 34-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.

По информации полиции, ДТП произошло в 11:55 на 83-м км автодороги Воронеж - Луганск, на встречной полосе столкнулись ВАЗ-2111 под управлением 40-летнего местного жителя и Renault Duster, за рулем которого находился 69-летний житель Воронежской области.