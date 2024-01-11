Таможенники пресекли вывоз из РФ двух редких африканских котят

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, вероятно, животных хотели продать на "черном рынке"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Таможенная служба изъяла двух котят редкой африканской кустарниковой кошки или сервала, которых собирались вывезти из России без документов, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"Вчера Федеральная таможенная служба сообщила нам о попытке незаконного вывоза котят редкого африканского сервала - хищник попадает под действие конвенции СИТЕС (о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Вероятно, их хотели продать на "черном рынке", документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали. Какая судьба бы их ждала - предсказать невозможно", - говорится в сообщении.

Котят осмотрели специалисты: животным примерно два месяца, состояние удовлетворительное, с небольшими признаками истощения, напуганы. В таком возрасте котята еще должны находиться с матерью, перенимать у нее манеры поведения, обучаться необходимым навыкам выживания.

"Мы обратились в Союз зоопарков и аквариумов России и специализированную организацию парк львов "Земля Прайда", которые обеспечат котятам временное содержание и уход. Затем сервалы поедут в Липецкий зоопарк и останутся там, пока мы не найдем им постоянный дом. Держим ситуацию на контроле", - добавила глава ведомства.