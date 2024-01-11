В Подмосковье потушили крупный пожар в цехе с полимерами

По предварительной информации, никто не пострадал

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пожар в цехе по производству полимерной продукции в Обухове полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 14:28 мск [объявлена] ликвидация последствий пожара", - сказали в ведомстве.

В поселке Обухово горела кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 тыс. кв. м. До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара задействовали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

По данным подмосковной прокуратуры, причиной возгорания могло стать короткое замыкание при проведении ремонтных работ.